"Baixo risco." Marcelo não fica em isolamento e vai ao debate com Ventura

Após o teste à Covid-19 ter dado negativo, Marcelo Rebelo de Sousa não vai ficar em isolamento profilático. Ao que a TSF apurou, a Direção-Geral da Saúde considerou que o chefe de Estado teve um contacto de "baixo risco" e, assim, vai estar presencialmente no debate, na SIC, esta quarta-feira à noite, com André Ventura.

"A Direção do Departamento de Saúde Pública da ARS de Lisboa e Vale do Tejo acaba de comunicar à Presidência da República, que foi considerado de baixo risco o contacto que o Presidente da Republica teve, na segunda feira passada, com um elemento da Casa Civil (que veio a testar positivo ao SARS-CoV-2), pelo que não é necessário isolamento profilático", pode ler-se numa nota no site da Presidência da República.

Na sequência desta comunicação, "o Presidente da República, que já hoje testou negativo, retomou o seu programa de trabalho", depois de ter ficado em isolamento profilático preventivo no final desta manhã, enquanto aguardava a análise de risco por parte das autoridades de saúde, por ter estado em contacto com um elemento da sua Casa Civil que testou positivo ao SARS-CoV-2.

Esta informação foi divulgada no site da Presidência da República, através de uma nota na qual se lia que Marcelo Rebelo de Sousa "teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã", encontrando-se por isso "em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco".

Segundo fonte de Belém, o contacto do Presidente da República com o referido elemento da sua Casa Civil foi "muito breve, muito curto, com máscara, para dar indicações sobre determinadas questões internas, à margem das audiências aos partidos".

Debate com Ventura vai ser presencial

Na qualidade de candidato às eleições presidenciais de 24 de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou "a esperança de poder ir ao debate presidencial de hoje" com André Ventura. Um debate que vai mesmo acontecer presencialmente, uma vez que já recebeu luz verde por parte das autoridades sanitárias. A informação foi também confirmada por Ricardo Costa, diretor da SIC, canal que organiza o debate.

"Marcelo considerado baixo risco pela DGS [Direção-geral de Saúde]. Não fica em isolamento. Debate na SIC com André Ventura será presencial", afirma Ricardo Costa, numa mensagem na rede social Twitter.

