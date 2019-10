Marcelo não altera agenda e rejeita situação de saúde "crítica ou grave"

© EPA

Marcelo Rebelo de Sousa reitera que só anunciará se se recandidata à Presidência da República mais perto das eleições e se estiver bem de saúde. O Presidente da República sublinhou ainda que os exames que tem de completar, nomeadamente o cateterismo cardíaco, não vão provocar alterações na agenda do chefe de Estado.

No mesmo plano, Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou haver "alguma situação crítica ou grave" com o seu estado de saúde, depois de ter feito depender uma recandidatura ao cargo de exames médicos que fará em breve.



"Não há nenhuma situação crítica ou grave, senão eu teria dito porque é de interesse público", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas portugueses, em Atenas, cidade à qual se deslocou para participar no 15.º encontro informal do Grupo de Arraiolos com homólogos da União Europeia.

"Não vou alterar programa nenhum", adiantou o Presidente da República aos jornalistas, acrescentado que, no meio da sua agenda preenchida, há de "encontrar um dia para completar os exames" e "garantir que a calcificação num vaso sanguíneo não terá consequências no futuro".

O Presidente da República lembrou que fará os exames nas próximas semanas"num hospital público" e acrescentou que se sente "muito bem", revelando que esta quinta-feira andou "cinco quilómetros"

Questionado sobre se anunciaria a candidatura antes do Natal, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que, nessa altura, os portugueses poderão saber se o Presidente continua "bem de saúde", mas que "o anúncio de uma candidatura só será mais próximo das eleições".