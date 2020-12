Marcelo não vai dirigir mensagem de Ano Novo aos portugueses

Marcelo Rebelo de Sousa © EPA

O Presidente da República não vai dirigir a tradicional mensagem de Ano Novo aos portugueses. O anúncio foi feito através do site da Presidência, onde o chefe de Estado justifica esse silêncio com a participação, "na qualidade de candidato às eleições presidenciais, em debates com outros candidatos nos dias imediatos".

A mensagem de Ano Novo, que acontece no dia 1 de janeiro, é já uma tradição de "muitas décadas, praticamente desde que há televisão em Portugal", lembra o comunicado presidencial.

A Presidência da República realça que, após a Revolução dos Cravos, desde a implantação da democracia, apenas Mário Soares e Jorge Sampaio deixaram cair a tradição da mensagem de Ano Novo, "respetivamente a 1 de janeiro de 1991 e a 1 de janeiro de 2001, pois se estava em pleno período de campanha eleitoral para as eleições de 13 de janeiro de 1991 e de 14 de janeiro de 2001".

As eleições presidenciais estão previstas para 24 de janeiro, e Marcelo Rebelo de Sousa destaca que o primeiro dia do ano é muito próximo do arranque da campanha, a 10 de janeiro, pelo que se escusa a dirigir a mensagem habitual ao país.