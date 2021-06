Marcelo e Ferro Rodrigues não vão ao jogo de Portugal em Sevilha no domingo

Ferro Rodrigues e Marcelo Rebelo de Sousa © Gerardo Santos/Global Imagens

Marcelo Rebelo de Sousa não vai assistir ao jogo de Portugal contra a Bélgica, este domingo, em Sevilha.

"Atendendo à situação epidemiológica existente na Andaluzia, o Presidente da República não vai ao jogo em Sevilha", confirmou à TSF fonte ligada à Presidência.

Também o presidente da Assembleia da República, que chegou a apelar aos portugueses que se deslocassem de "forma massiva a Sevilha" e abriu uma polémica política, decidiu não ir, segundo uma nota enviada pelo gabinete de Ferro Rodrigues à TSF.

"Atendendo a que o Senhor Presidente da República entendeu não se deslocar a Sevilha, o Senhor Presidente da Assembleia da República confirmou que também não estará presente no jogo entre as Seleções Nacionais de Portugal e da Bélgica, já que ia a convite do Senhor Presidente da República. Espera, em qualquer caso, que o número de portugueses em Sevilha seja elevado. Não gostou, em Budapeste, de ver 80 por cento dos presentes contra a nossa seleção. E Sevilha é muito mais próxima. Portugal não é Lisboa. A sul do Tejo existem e vivem milhões de portugueses", lê-se na nota.

Na quinta-feira, em Guimarães, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se à questão da sua eventual presença em Sevilha.

"Eu próprio já que tinha dito ontem [quarta-feira] que gostava muito de ir, pensei para comigo mesmo que eu só vou se o morador em Lisboa comum puder ir, se não puder ir, não vou", disse.

Esta sexta-feira, ao fim da manhã, a Assembleia da República aprovou a autorização pedida pelo Presidente da República para se deslocar a Sevilha.

Ainda na sexta-feira, fonte da Presidência disse à Lusa que Marcelo tem Certificado Digital Covid, mas que estava a analisar a situação pandémica em Sevilha para decidir sobre a sua deslocação no domingo para assistir ao jogo da seleção portuguesa de futebol.

A Andaluzia, que recebe no domingo o jogo entre as seleções de Portugal e Bélgica, apresenta um risco elevado de Covid-19, com uma taxa de incidência de novas infeções de 166,50, de acordo com os últimos dados oficiais espanhóis.

Esta comunidade autónoma é a que regista uma incidência acumulada de novas infeções a 14 dias mais elevada em Espanha, indicam os dados do Ministério da Saúde de quinta-feira, tendo sido notificados, nas últimas duas semanas, cerca de 14 mil novos casos de Covid-19.