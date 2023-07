Marcelo ouve partidos entre sexta e segunda-feira antes de Conselho de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Filipe Amorim / Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 12 Julho, 2023 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República vai ouvir os partidos com assento parlamentar entre sexta e segunda-feira, antes da reunião do Conselho de Estado sobre a situação do país prevista para depois do debate sobre o estado da nação.

De acordo com uma nota hoje divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa irá receber os partidos por ordem crescente de representação parlamentar, começando pelo Livre, às 14:30, e seguindo-se PAN, às 15h30, Bloco de Esquerda, às 16h30, e PCP, às 17h30 de sexta-feira.

Na segunda-feira, o chefe de Estado irá ouvir os restantes quatro partidos: Iniciativa Liberal, às 17:00, Chega, às 18h00, PSD, às 19h00, e PS, às 20h00.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, em 25 de maio, que em julho iria ouvir os partidos com assento parlamentar "para fazer o balanço da sessão legislativa" e para os ouvir "sobre a situação económica, social e política", audiências a que atribuiu um caráter habitual, observando que já não os ouve "há meses".

O Presidente da República acrescentou, na altura, que iria "depois, perto do final de julho", reunir o Conselho de Estado "sobre a situação portuguesa", e indicou que essa reunião deveria acontecer depois do debate sobre o estado da nação na Assembleia da República, que está marcado para 20 de julho.