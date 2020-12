Marcelo ouve partidos na segunda-feira sobre "renovação do estado de emergência"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

Por Lusa 28 Dezembro, 2020 • 17:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta segunda-feira que vai receber os partidos políticos com assento parlamentar na próxima segunda-feira para os ouvir sobre "a renovação do estado de emergência".

"O Presidente da República marcou, para a próxima segunda-feira, dia 04 de janeiro, audiências com os partidos políticos com assento parlamentar, para os ouvir sobre a renovação do estado de emergência", refere uma nota divulgada na página da Presidência da República na Internet.

Esta tem sido a prática seguida pelo chefe de Estado antes das anteriores renovações do estado de emergência.

Nesta segunda vaga da pandemia de Covid-19, o estado de emergência foi decretado em 09 de novembro e vigora atualmente até 07 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Portugal contabiliza pelo menos 6619 mortos associados à Covid-19 em 394 573 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).