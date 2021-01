Marcelo perto dos 60%. Ana Gomes agarra o segundo lugar e Ventura sobe

Marcelo Rebelo de Sousa © EPA

Por Judith Menezes e Sousa 22 Janeiro, 2021 • 07:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa, agora com 59,7%, até volta a descer, desta vez quase 2pp em relação ao mês passado, mas ainda lidera a intenção de voto para Presidente com larga vantagem sobre a segunda classificada.

Ana Gomes está estabilizada nos 15,4%, mas viu reduzir-se a distância que a separa do líder do Chega, em terceiro.

André Ventura sobe quase dois pontos para os 9,7%, mantendo uma tendência que já vem do mês passado.

Em quarto, está João Ferreira, que baixa em relação aos valores do último mês, mas regista 5% de intenções de voto, acima de Marisa Matias que tem 4,3% . Apesar de ter recuperado terreno junto do eleitorado do BE, Marisa ainda só garante pouco mais de metade do apoio daqueles que dizem votar no BE.

Em sexto, surge o estreante Tiago Mayan, o candidato liberal duplica a intenção de voto em relação ao último mês e regista 3,3% de intenções de voto.

Em último, está Vitorino Silva com 1,5% de intenções de voto abaixo do resultado obtido nas últimas presidenciais (3,2%).

Analisando mais em detalhe quem tenciona votar em quem, regista-se que Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de manter valores acima dos 60 % entre os inquiridos do PS, regista uma ligeira quebra no apoio socialista. O candidato regista mais de 76% junto do PAN, partido que oficialmente apoia Ana Gomes e um quinto dos eleitores do Bloco também admite votar nele.

Os valores de Ana Gomes mostram uma recuperação de terreno, face ao mês passado, junto dos votantes no PS, mas chega à reta final da campanha com apenas cerca de um terço do apoio do voto socialista, nesta sondagem, e baixa na quota do BE.

Para a percentagem de André Ventura contribuem cerca de 12% de votantes no PSD e outro tanto de apoio de votantes no PAN, de resto o líder do Chega é um dos candidatos que mais segura o seu eleitorado.

O mesmo acontece com João Ferreira e, nesta sondagem, os votantes na CDU são os únicos que não contribuem para a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa.

Tiago Mayan e Vitorino Silva conseguem alguns dos seus melhores resultados junto do eleitorado mais jovem. Entre todos os candidatos, só Marcelo Rebelo de Sousa é claramente líder no apoio das eleitoras, Marisa é a única que equilibra os dois géneros.

As eleições de domingo acontecem pelo meio da pandemia e, a maioria dos inquiridos, (62%) consideram que o melhor teria sido adiar a ida às urnas. Apenas 32% consideram que vale a pena manter a data marcada, entre estes estão sobretudo eleitores de esquerda, já a direita pronuncia-se claramente pelo adiamento.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF/JN/DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados as eleições presidenciais. O trabalho de campo decorreu entre os dias 9 e 15 de janeiro. Foram recolhidas 1183 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 2,80%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda, sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.