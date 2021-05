Marcelo "preocupado" com cuidadores informais. Tem de se ver se há "algum problema na aplicação da lei"

Marcelo Rebelo de Sousa © LUSA

O Presidente da República reclama correções à lei sobre o estatuto do cuidador informal. Marcelo Rebelo de Sousa diz ficar "preocupado" quando uma lei acaba por deixar de fora grande parte daqueles a quem se destina.

"Acho que há muitíssimos mais cuidadores informais do que aqueles que ficam registados. Não sei se são dezenas de milhares ou centenas de milhares, mas é só olhar para as famílias que têm cuidadores informais." Os números divulgados esta terça-feira pelo Jornal de Notícias apontam para uma grande quantidade de pedidos rejeitados nas candidaturas a esse estatuto: dos 7500 requerimentos, foram reconhecidos apenas 2719.

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou preocupação devido ao número "muito pequeno" de pessoas que conseguiram o estatuto de cuidadores informais, sublinhando que quer perceber o que se passa com a lei. "Fico preocupado quando se chega à conclusão e se faz uma lei e, no fim da lei, aparecem dois mil ou três mil cuidadores informais que preenchem os requisitos. A lei em si mesma era promissora. Tem de se ver se algum problema na aplicação da lei que faz com que a lei crie grandes expectativas, legítimas, e, de repente, o número de cuidadores informais é muito pequeno."

O chefe de Estado considera que a lei tem de ser revisitada, de forma a compreender se os pressupostos em que assenta deixarão muita gente de fora. "Se a questão é por não haver dinheiro, porque custa dinheiro, porque demora tempo, porque é difícil resolver problemas laborais ou de Segurança Social, assuma-se isso", expõe o Presidente da República.