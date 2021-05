Marcelo prevê remodelação no Governo após as autárquicas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a visita á Quinta de Soalheiro, em Melgaço,11 de maio de 2021. HUGO DELGADO/LUSA © LUSA

Por TSF 13 Maio, 2021 • 23:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República prevê que haja remodelações no Governo após as eleições autárquicas. Questionado sobre eventuais mudanças no executivo, Marcelo Rebelo de Sousa considera que "cabe ao primeiro-ministro avaliar, em cada momento, manter o Governo ou remodelar".

"As eleições autárquicas são um subciclo, dentro de um ciclo mais vasto que são as legislaturas e o que tem acontecido, em legislaturas anteriores, é que os primeiros-ministros sentem a necessidade, num determinado momento, a necessidade de refrescar a composição do Governo. Já houve tudo, remodelações amplas, pontuais. Se o primeiro-ministro, entende que não deve fazer remodelações no governo, ele é que decide sobre matéria", sublinhado que Costa será "avaliado politicamente pela avaliação que faz"

Ouça aqui a opinião de Domingos de Andrade, diretor da TSF, sobre a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa. 00:00 00:00

Sobre a situação do país, em plena fase de desconfinamento, Marcelo Rebelo de Sousa deixa avisos ao Governo e aos partidos, para que se apliquem na "reconstrução económica".Questionado sobre se Portugal terá a estabilidade política necessária para aplicar os fundos que irá receber da bazuca europeia, o Presidente da República acredita que o próximo Orçamento do Estado será aprovado, tendo o apoio dos mesmos partidos que aprovaram o último documento.



"Estou convencido que o OE2022 passa, e não dou de barato isso, aliás os protagonistas têm dito isso. Tem de haver negociação, mas admite que possa passar com uma base de apoio similar ao do último orçamento", disse.