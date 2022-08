© Jorge Guerreiro/AFP

Por Clara Maria Oliveira 26 Agosto, 2022 • 17:27

O Presidente da República promulgou, esta sexta-feira, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nos transportes públicos.

"O Presidente da República promulgou hoje o Diploma que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença Covid-19", pode ler-se no comunicado publicado no site da Presidência.

*Notícia em atualização