Marcelo promulga "medidas excecionais" de combate à Covid-19

© Presdidência da República

Por Gonçalo Teles 19 Março, 2020 • 19:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira o diploma que aprova as "medidas excecionais e temporárias de resposta" ao surto do novo coronavírus.

A nota publicada no site da Presidência dá também conta de que Marcelo Rebelo de Sousa "promulgou o Decreto-lei do Governo que atualiza a base remuneratória e o valor das remunerações base mensais da Administração Pública".

As medidas excecionais de combate à Covid-19 foram aprovadas esta quarta-feira no Parlamento com a abstenção de PCP, PEV e da deputada Joacine Katar Moreira.