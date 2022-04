Marcelo promulga fim do uso obrigatório de máscaras a partir de sábado

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira o diploma do Governo que reduz a obrigatoriedade do uso de máscaras no âmbito da luta contra a Covid-19 e que entra em vigor este sábado.

"O Presidente da República promulgou o diploma do Governo, recebido esta tarde, que procede à alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19, reduzindo designadamente a obrigatoriedade do uso de máscaras", lê-se numa nota divulgada pela Presidência no seu site.

O diploma promulgado é publicado esta sexta-feira em Diário da República, e entra em vigor no dia seguinte, ou seja, sábado.

A medida tinha sido anunciada esta quinta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, no briefing do Conselho de Ministros. "Estão reunidas condições para a não obrigatoriedade do uso de máscaras" com duas exceções: em locais com grande concentração de pessoas e de difícil arejamento, como nos transportes públicos; e em locais frequentados por "pessoas especialmente vulneráveis" - como lares de idosos, hospitais, centros de saúde, estruturas de Rede Nacional de Cuidados Continuados Integradas e outras instituições de saúde, explicou.