Marcelo "provavelmente não tinha almoçado" e ligou da ambulância ao chefe da Casa Civil

© Rodrigo Antunes/EPA (arquivo)

Por Gonçalo Teles 05 Julho, 2023 • 16:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, apontou esta quarta-feira que Marcelo Rebelo de Sousa, que desmaiou após uma visita a uma faculdade no Monte da Caparica, "provavelmente não tinha almoçado" até ao momento do incidente.

Em declarações aos jornalistas à porta do Hospital de Santa Cruz, para onde Marcelo foi levado por indicação do seu médico e por ser lá que é seguido e "onde está o seu ficheiro médico mais recente", Frutuoso de Melo revelou que o próprio Presidente lhe ligou "por telemóvel, da ambulância" em que foi transportado.

"Estava super bem-disposto de manhã, falámos várias vezes e depois foi para Almada", onde desmaiou à saída de um laboratório da NOVA School of Science and Technology - FCT NOVA enquanto "estava a falar com um grupo de investigadores".

Na origem deste desmaio estará "o calor e a agenda pesada", sendo que o Presidente da República "provavelmente não tinha almoçado". Está agora a ser acompanhado pela mesma equipa médica que o operou em 2019 e, embora pareça tratar-se "de um simples desmaio", vão ser feitos todos os exames considerados necessários.

"Está bem-disposto, já falei com ele e nem queria que anulássemos a agenda da tarde", disse também o responsável, que não tem certezas sobre se Marcelo Rebelo de Sousa terá de passar a noite no hospital.