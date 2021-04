Marcelo quer processos na Justiça com "fim visível em tempo devido"

© Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF com Lusa 10 Abril, 2021 • 18:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não quis, este sábado, comentar a decisão do juiz Ivo Rosa no âmbito da Operação Marquês nem o acórdão que iliba o ex-primeiro-ministro José Sócrates de todos os crimes de corrupção.

Na perspetiva de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República "não pode nem deve comentar o que diz respeito ao poder judicial", deixando claro que respeita as decisões de "todos os tribunais, em particular as decisões definitivas dos tribunais".

Apesar da insistência dos jornalistas, o chefe de Estado escusou-se a fazer comentários sobre a Operação Marquês, tendo apenas acedido a responder a uma questão, mais genérica, sobre a demora da justiça e os megaprocessos.

Em Vila Nogueira de Azeitão, onde participou numa homenagem a Sebastião da Gama, o Presidente da República explicou, em declarações transmitidas pela TVI24, que, "até ao final deste mandato, gostaria muito que os portugueses ficassem com a sensação que os processos têm um fim visível em tempo devido".

"Agora, isso não compete ao Presidente da República estar a concretizar, aplicando ao processo A, B ou C", ressalvou. Marcelo Rebelo de Sousa, a este propósito, optou por repetir algo que "já disse uma vez".

"Gostaria muito que os portugueses ficassem com a sensação que os processos têm um fim visível" 00:00 00:00

"Eu, no mandato anterior, disse, ao terminar o mandato, que tinha ficado feliz por processos que não tinham avançado durante muito tempo terem avançado alguma coisa durante o mandato presidencial que estava a terminar", lembrou.

Assim, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para recuperar esta ideia.

"O que eu posso dizer é que gostaria que o maior número de processos - se fosse possível todos os processos, que eu sei que é difícil - vindos do passado ou iniciados neste mandato pudessem ter uma conclusão durante" este mandato, afirmou.

Apesar de saber que "o tempo da justiça é o tempo da justiça", o chefe de Estado deixou claro que todos apreciam "que a justiça seja rápida".

José Sócrates, inicialmente acusado de 31 ilícitos, vai a julgamento por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos, os mesmos pelos quais Carlos Santos Silva está pronunciado.

Dos 28 arguidos do processo, foram pronunciados apenas cinco, tendo sido ilibados, entre outros, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, o empresário Helder Bataglia e o ex-administrador do Grupo Lena Joaquim Barroca.

Dos 189 crimes constantes na acusação, só 17 vão a julgamento, mas o procurador Rosário Teixeira, responsável pelo inquérito, já anunciou que vai apresentar recurso da decisão do juiz para o Tribunal da Relação de Lisboa.