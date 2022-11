Marcelo quer Web Summit em Portugal além de 2028 e lança cinco desafios para o próximo ano

© Rita Chantre/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 04 Novembro, 2022 • 17:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na cerimónia de encerramento, ao lado do fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se convicto que a feira de tecnologia vai continuar em Portugal após 2028. O Presidente da República deixou ainda cinco desafios para a edição do próximo ano.

Apontando para o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e para os elementos do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu que a edição da Web Summit do próximo ano, marcará uma nova fase do evento.

"No próximo ano espero que comecemos uma nova fase da Web Summit. Acredito que no próximo ano vamos começar novas infraestruturas para o futuro da Web Summit, até 2028 e para lá de 2028", disse.

E lançou a questão aos governantes: "Está prometido?". O Presidente da República promete "estar atento" à construção de novas infraestruturas no Parque das Nações, em Lisboa, para manter o certame tecnológico por mais do que seis anos.

Num discurso, de cerca de cinco minutos, Marcelo Rebelo de Sousa lançou ainda cinco desafios para o próximo ano, entre os quais, "paz, temos de ter paz". Além da "reconstrução da Ucrânia", o que mereceu um longo aplauso da plateia.

"Temos de recuperar as economias e as sociedades que sofrem com a inflação e com a crise socioeconómicas", disse ainda.

A transição energética é outro dos objetivos, porque "nunca se deve esquecer a ação climática", e o digital "é necessário" para superar todas as metas: "O digital faz a diferença e muda as nossas vidas".

Marcelo Rebelo de Sousa revelou ainda que vai estar no ​​​​​​​Rio de Janeiro em maio de 2023, para a Web Summit no Brasil.