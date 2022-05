Marcelo reage a saída do Governo: "Questão pessoal de força maior"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Estela Silva/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à saída da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Sara Abrantes, esta segunda-feira, pouco depois de a nota sobre a exoneração ter sido publicada no site da Presidência da República e revelou que se deve a "uma questão pessoal".

"Obrigou a senhora secretária de Estado a pedir a demissão e a ser substituída imediatamente. Foi uma substituição imediata porque o primeiro-ministro fez saber e eu percebi, é um pelouro hoje muito importante, por causa dos refugiados vindos da Ucrânia", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre se a saída foi motivada pela polémica com os refugiados ucranianos em Setúbal, o chefe de Estado afastou essa hipótese.

"Não, nada. Infelizmente foi uma questão pessoal de força maior. Quanto à questão política, aproveito para explicitar. Há duas dimensões. A primeira dimensão tem a ver com o apuramento do que se passou, do apuramento de facto. E há entidades e autoridades competentes para isso, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista judicial, se porventura se entender que há violação de legalidades. Outra questão é o princípio. E a questão do princípio é mais importante. A constituição da república prevê o respeito da privacidade das pessoas. Isso aplica-se aos portugueses, aos que residem em Portugal. Aplica-se, obviamente, aos refugiados e migrantes e isso é particularmente sensível em pessoas fragilizadas", justificou o Presidente da República.

Marcelo admite, no entanto, que este caso pode não ser único e sublinha que "é preciso uma investigação".

O Presidente da República aceitou esta segunda-feira a proposta do primeiro-ministro de substituição de Sara Guerreiro por Isabel Rodrigues no cargo de secretária de Estado da Igualdade e Migrações, refere uma nota da Presidência da República.

Fonte do executivo adiantou à agência Lusa que esta substituição no Governo "ocorre a pedido da própria" Sara Abrantes Guerreiro "e por motivo de doença".

De acordo com a nota publicada no portal da Presidência da República, a posse da nova secretária de Estado da Igualdade e Migrações; Isabel Rodrigues, terá lugar esta segunda-feira, "em cerimónia restrita" no Palácio de Belém, pelas 19h00.

Isabel Rodrigues é deputada do PS eleita pelo círculo eleitoral dos Açores e está na Assembleia da República desde 2019.