Marcelo Rebelo de Sousa aceita exoneração de secretário de Estado Miguel Alves

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou esta quinta-feira a exoneração do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, proposta pelo chefe do Governo, António Costa.

Segundo uma nota da Presidência da República, o chefe de Estado "aceitou hoje a proposta do primeiro-ministro de exoneração, a seu pedido, do secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Luís Miguel da Silva Mendonça Alves".

Esta nota foi divulgada cerca de meia hora depois de o gabinete do primeiro-ministro, António Costa, ter comunicado a demissão de Miguel Alves.