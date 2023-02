Marcelo Rebelo de Sousa diz que "não parece haver vítimas portuguesas nem na Turquia, nem na Síria"

O Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa © André Kosters/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou as vítimas do terramoto que atingiu a Turquia e a Síria, pelo qual enviou uma mensagem de solidariedade ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



"O Presidente da República lamenta as vítimas do terremoto desta manhã, tendo enviado uma mensagem solidária ao Presidente Erdogan da Turquia", lê-se num nota divulgada esta segunda-feira.

Nesta nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet refere-se ainda que, "de acordo com as informações disponíveis, neste momento, não parece haver vítimas portuguesas nem na Turquia, nem na Síria".

Um tremor de terra, com magnitude de 7,8 na escala de Richter, com epicentro na Turquia, atingiu est madrugada a Turquia e a Síria, provocando milhares de vítimas.

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou consternação pelas vítimas e afetados pelo terramoto e declarou que "Portugal está solidário e disponível para ajudar", em coordenação com os seus parceiros europeus, numa mensagem no Twitter.