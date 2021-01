Marcelo Rebelo de Sousa já está a trabalhar em Belém

© Diana Quintela/Global Imagens

Marcelo Rebelo de Sousa teve autorização para sair da sua residência em Cascais e regressar ao trabalho no Palácio de Belém, onde já se encontra, sabe a TSF.

Esta terça-feira à noite, o Presidente da República não pôde participar presencialmente no debate com todos os candidatos às eleições presidenciais, porque o seu chefe de segurança fez um teste positivo à Covid-19.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo Público, que cita o próprio Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa revelou ao jornal que, no domingo passado, teve contacto próximo com o chefe de segurança, em locais fechados, no Palácio de Belém.

O recandidato a Belém foi inicialmente informado pelo presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo que podia estar presente no debate, mas depois o mesmo disse-lhe que era melhor ficar em casa.

Foi a partir da sua residência que participou, através de videoconferência, no debate com todos os candidatos. Teria indicação para ficar em isolamento profilático enquanto era determinado se teve, ou não, um contacto de alto risco com o seu chefe de chefe de segurança.

O Presidente da República fez quatro testes para apurar a presença do SARS-CoV-2 (um antigénio e três PCR). O resultado do primeiro (antigénio) foi negativo, o segundo foi positivo, obrigando o Presidente a cancelar toda a agenda. Fez mais um teste confirmativo, que deu negativo, e outro depois desse, também negativo.