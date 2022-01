Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de David Sassoli, um "grande europeísta"

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta terça-feira "com profundo pesar" a morte do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, que descreveu como "um grande europeísta", de "caráter humanista".

O presidente do Parlamento Europeu morreu esta terça-feira aos 65 anos de idade, após mais de duas semanas internado num hospital em Itália, devido a uma disfunção do seu sistema imunitário.

Através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta, com profundo pesar, o falecimento prematuro do presidente do Parlamento Europeu David Sassoli, endereçando à família e ao Parlamento Europeu as sentidas condolências".

"David Sassoli era um grande europeísta e deu um importante contributo como presidente do Parlamento Europeu para a defesa dos valores da União Europeia, nomeadamente da democracia e da solidariedade, revelando sempre o seu caráter humanista ao longo do mandato que exerceu com elevação. Foi um jornalista de grande prestígio em Itália, reconhecido pela sua competência e afabilidade", lê-se na mesma nota.

O Presidente da República Portuguesa "recorda já com saudade os diversos encontros que tiveram, ainda recentemente em dezembro passado em Estrasburgo, as excelentes relações institucionais e o trato sempre afável de David Sassoli".

David Sassoli foi um dos jornalistas mais reconhecidos em Itália, carreira que deixou para integrar o Partido Democrático, pelo qual foi eleito eurodeputado em 2009 e presidente do Parlamento Europeu em 2019.

Em setembro de 2021 contraiu uma pneumonia que o obrigou a receber tratamento hospitalar em Estrasburgo, França. Embora tenha recebido alta hospitalar uma semana depois, prosseguiu a recuperação em Itália e esteve mais de dois meses ausente das sessões plenárias, regressando no final do ano.

Na próxima semana, na primeira sessão plenária de 2022, o Parlamento Europeu deverá eleger um presidente da assembleia, algo que já estava previsto a meio da atual legislatura, e não relacionado com o estado de saúde de Sassoli.

A maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu (PEE), é a favorita para suceder ao dirigente socialista italiano, que assumiu o cargo no verão de 2019.