Marcelo Rebelo de Sousa também cancela visita ao Dubai

A visita ia realizar-se entre os dias 12 e 15 de janeiro © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Raquel de Melo e Rui Oliveira Costa 06 Janeiro, 2022 • 17:49 Partilhar este artigo Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou a viagem que tinha programada ao Dubai. Na base da decisão está a atual situação pandémica.

A TSF confirmou que o Presidente da República não vai fazer a visita ao Dubai entre 12 e 15 de janeiro, como estava previsto, onde ia marcar presença na Expo 2020.

Na tarde desta quinta-feira também já tinha sido cancelada a viagem que Marcelo Rebelo de Sousa ia fazer a Moçambique marcada para entre os dias 20 e 23 de janeiro.

"Devo dizer, por uma questão de lealdade, que o senhor Presidente da República há bocadinho informou em geral todos aqueles que estávamos a almoçar que não poderia ir a esta deslocação porque, segundo foi dito, a Covid atingiu fortemente as entidades do estado de Moçambique", adiantou o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, no início da dos trabalhos da reunião da Comissão Permanente.

A deputada do PS Maria da Luz Rosinha tinha acabado de anunciar a entrada de um projeto de resolução para autorizar a deslocação do chefe de Estado português a Moçambique.

Ainda assim, o presidente da Assembleia da República explicou que o projeto seria votado de qualquer maneira, porque "da mesma maneira que a Covid-19 aparece pode desaparecer".

Marcelo Rebelo de Sousa ia visitar Moçambique na sequência de um convite feito pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.