Marcelo recebe dez partidos em nove horas esta terça-feira

O Presidente da República já divulgou os horários a que vai receber, esta terça-feira, os partidos políticos eleitos para representarem os portugueses na Assembleia da República.

A maratona começa às 11h30, com o Livre, segue às 12h00 com a Iniciativa Liberal e às 12h30 com o Chega.

Depois dos novos partidos com assento parlamentar, Marcelo Rebelo de Sousa recebe o Partido Ecologista "Os Verdes" às 13h00, o Pessoas Animais Natureza (PAN) às 13h30, o CDS às 16h00, o PCP às 17h00, o Bloco de Esquerda às 18h00, o PSD às 19h00 e o PS às 20h00.