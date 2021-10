Marcelo recebe patrões e centrais sindicais na próxima sexta-feira

Marcelo Rebelo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que vai receber, na próxima sexta-feira, os parceiros patronais e sindicais para os ouvir sobre o Orçamento do Estado para 2022.

No Museu dos Coches, o chefe de Estado explicou que já tinha "antecipado a vantagem de os ouvir", algo que vai fazer "na sexta-feira da semana que vem".

Questionado sobre o futuro do país, Marcelo sublinhou continuar a "trabalhar num cenário de passagem do Orçamento do Estado, que é o melhor para o país", apontando que a incerteza e a insegurança "dominam em muitos aspetos", pelo que a passagem "tem a grande vantagem de não juntar mais uma crise" ao que já existe.

"A melhor resposta à incerteza é a certeza", assinalou também, garantindo continuar a acreditar que vai ser possível, como nos últimos quatro anos, "chegar-se a uma passagem" do documento.

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a Confederação do Turismo Português (CTP) decidiram suspender a sua participação na concertação social na sequência das alterações à legislação laboral aprovadas na quinta-feira em Conselho de Ministros.

Num comunicado conjunto, as quatro confederações patronais acusam o Governo de desconsideração e de "claro atropelo a um efetivo processo de concertação social".