Marcelo recebe Presidentes da Polónia e Eslováquia esta quarta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Hugo Delgado/Lusa

Por Cátia Carmo 07 Junho, 2022 • 22:19

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que vai receber, na quarta-feira à noite, os chefes de Estado da Polónia, Andrzej Duda, e da Eslováquia, Zuzana Čaputová, no salão municipal de Braga.

"Teremos um ponto que não estava previsto no programa, não tem a ver com o 10 de junho, mas amanhã dois chefes de Estado virão cá a Braga para se encontrarem comigo e falarmos da situação internacional que se vive. No dia seguinte estarão com o primeiro-ministro. O Presidente da Polónia e a Presidente da Eslováquia", revelou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República disse ainda que o encontro foi pedido pelos seus homólogos, desconhecendo o que ambos pretendem.

"Eles pediram para falar comigo e depois com o senhor primeiro-ministro. Veremos o que eles querem", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República defendeu esta terça-feira que é preciso tomar medidas para "mitigar" os custos da guerra na vida das famílias e das empresas, mas escusou-se a pronunciar-se especificamente sobre o plano de reestruturação da TAP.

Em declarações aos jornalistas em Barcelos, distrito de Braga, Marcelo disse esperar que a guerra tenha "um epílogo positivo e o mais rápido possível".

O Presidente preferiu pôr a tónica nos "custos" da guerra e na necessidade de "fazer tudo o que se possa para que o desejo da guerra ser mais curta do que longa se concretizar".