Marcelo reeleito com 60,7%. Ana Gomes consegue 12,9% e Ventura chega aos 11,9%

© Diana Quintela/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 25 Janeiro, 2021 • 00:34

Os resultados finais das eleições presidenciais deste domingo ditaram a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República com 60,7% dos votos.

Ana Gomes, candidata independente, terminou a corrida a Belém no segundo lugar ao reunir 12,97% dos votos, enquanto André Ventura, pelo Chega, atingiu 11,9% da votação.

No quarto lugar surge João Ferreira, com 4,3% dos votos, seguido de Marisa Matias, com 3,9% e de Tiago Mayan Gonçalves, com 3,2%,

O último lugar de entre os candidatos é ocupado por Vitorino Silva, com 2,9% dos votos.

Nota ainda para 1,1% de votos em branco e 0,9% de votos nulos no sufrágio deste domingo.