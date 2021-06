Marcelo reúne-se esta quarta-feira com Presidente búlgaro e visita placa de homenagem a Pessoa

Marcelo Rebelo de Sousa © Hugo Delgado/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reúne-se esta quarta-feira com o seu homólogo búlgaro, Rumen Radev, e visita uma placa de homenagem a Fernando Pessoa, na Câmara Municipal de Sófia.

O chefe de Estado português chegou à Bulgária na terça-feira à tarde para uma visita oficial ao país até quinta-feira, durante a qual estará sempre na capital, Sófia.

Em declarações aos jornalistas na terça-feira à noite, após um jantar privado oferecido pelo Presidente búlgaro, Marcelo Rebelo de Sousa recordou que esta visita "estava prometida há mais de dois anos", depois de o seu homólogo ter estado em Portugal em janeiro de 2019.

"Foi adiada devido à pandemia, temos um magnífico relacionamento desde Arraiolos, desde 2016, e que se desenvolveu", sublinhou.

No jantar privado, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, os dois chefes de Estado falaram "na Europa e nas relações bilaterais" e também sobre o ponto da situação da pandemia e da vacinação nos dois países, deixando para esta quarta-feira as conversas mais formais com as delegações.

O programa oficial do Presidente da República arranca esta quarta-feira pelas 10h20 (08h20 de Lisboa) com a cerimónia de boas-vindas na Praça St. Alexander Nevski, que inclui os hinos nacionais dos dois países e as tracionais revista e desfile militar da Guarda de Honra.

Na mesma praça, Marcelo Rebelo de Sousa depositará uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido.

Já no Palácio Presidencial, o chefe de Estado português reúne-se com o Presidente búlgaro, encontro que será depois alargado às duas comitivas e seguido de declarações à imprensa, previstas por volta do meio-dia (10h00 em Lisboa).

Marcelo Rebelo de Sousa terá depois um almoço que lhe é oferecido pelo primeiro-ministro interino da Bulgária, Stefan Yanev, seguindo para uma visita à catedral de St. Alexander Nevski.

A catedral ortodoxa, 50 metros de altura, é uma das principais atrações turísticas da capital búlgara, erigida em homenagem aos soldados russos mortos em combate durante a Guerra Russo-Turca de 1877-1878.

Da catedral, o Presidente português partirá a pé para o edifício da Câmara Municipal de Sófia, onde se encontra uma placa em baixo-relevo de homenagem a Fernando Pessoa, inaugurada em 2006, com trechos do poema 'Tabacaria' do heterónimo Álvaro de Campos.

Na altura, este painel foi o contributo português para a iniciativa "Poesia na Parede", projeto lançado em 2004 pela Holanda com o objetivo de divulgar a cultura dos membros da União Europeia na Bulgária.

O painel foi concebido por dois professores catedráticos da Academia Nacional de Artes Plásticas da Bulgária e o poema pode ser lido em português na fachada dos Paços do Concelho, estando igualmente traduzido em búlgaro no alfabeto cirílico.

O programa desta quarta-feira termina com um jantar entre os dois chefes de Estado, no Museu Nacional de História.

No seu primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha estado na Bulgária, em setembro de 2016, por ocasião do 12.º encontro do Grupo de Arraiolos, que reúne chefes de Estado europeus sem poderes executivos.

A Bulgária vai realizar eleições antecipadas em 11 de julho, apenas três meses após o último escrutínio, depois de três tentativas falhadas de formar um Governo por parte dos partidos mais votados, estando atualmente em funções um executivo de gestão.

O país dos Balcãs com sete milhões de habitantes, considerado o Estado-membro mais pobre da União Europeia (UE) - a adesão registou-se em 2007, a par da vizinha Roménia, e pode ser o próximo país a aderir à zona euro - permanece no último lugar na vacinação contra a Covid-19 (pouco mais de 13% da população adulta já tem pelo menos uma dose, contra perto de 42% em Portugal) e entre os que registam maior taxa de mortalidade.