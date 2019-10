O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Hugo Delgado/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa revelou em entrevista a Daniel Oliveira, no programa Alta Definição da SIC, que vai ser transmitido no próximo sábado, que tem um problema cardíaco e em breve irá fazer um cateterismo. A decisão de se recandidatar à presidência depende mesmo dos resultados do exame que vai fazer.

"Achei que devia fazer exames também em matéria cardíaca. A minha hipocondria mandou fazer e fiz. Genericamente estou bem, mas restou uma dúvida que vai obrigar a um novo exame e portanto vou ter de fazer, daqui a umas semanas, um cateterismo para ver um determinado vaso sanguíneo em que há acumulação de cálcio", explicou o Presidente.

"Sim, depende por isto. Falta, apesar de tudo, um ano para a recandidatura e para a eleição falta um ano e mais uns meses. É evidente que, antes de me recandidatar, com este estilo de presidência próxima também fisicamente, terei de fazer exames como aqueles que vou fazendo agora recorrentemente graças à minha hipocondria. O resultado das eleições legislativas não criou nenhum fator, no meu espírito, perturbador de uma recandidatura", acrescentou Marcelo.