Marcelo saúda Câmara de Lisboa por estátua de Eduardo Lourenço na Praça de Espanha

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou esta terça-feira a Câmara Municipal de Lisboa por colocar uma estátua do ensaísta Eduardo Lourenço na Praça de Espanha, no Jardim Gonçalo Ribeiro Telles.

Professor, filósofo, escritor, crítico literário e ensaísta, Eduardo Lourenço morreu em dezembro de 2020, aos 97 anos. Nos seus últimos anos de vida, foi conselheiro de Estado, indicado por Marcelo Rebelo de Sousa em 2016, quando assumiu o cargo de Presidente da República.

Numa nota publicada esta terça-feira no site oficial da Presidência da República, o chefe de Estado "saúda a iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa" de homenagear Eduardo Lourenço com uma estátua, no centenário do seu nascimento.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "desde o início da segunda metade do século passado", Eduardo Lourenço foi o "mais importante ensaísta e crítico" e o "mais destacado intelectual público" português.

Nesta nota, o Presidente da República assinala a lugar escolhido pela Câmara Municipal de Lisboa para colocar a sua estátua, na Praça de Espanha, no Jardim Gonçalo Ribeiro Telles.

"Essa localização lembra-nos que ambos (nascidos, respetivamente, em 1922 e 1923) estiveram ligados à Fundação Calouste Gulbenkian, um como coautor do projeto dos jardins da fundação, outro como administrador não executivo e conferencista em inúmeras ocasiões", refere.

"A peça de Leonel Moura associa-se assim a estes dois centenários e a uma cidade comprometida ao mesmo tempo com a mudança e com a memória", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.

No site oficial da Presidência da República foi divulgada esta terça-feira uma outra nota, a dar conta de que o chefe de Estado recebeu no Palácio de Belém em audiência Amina J. Mohammed, secretária-geral adjunta das Nações Unidas.

"Durante a audiência foi reafirmada a centralidade do papel das Nações Unidas e do multilateralismo tendo presente a atual conjuntura internacional, bem como aprofundadas importantes matérias relacionadas com a proteção do meio ambiente, combate às alterações climáticas e o futuro dos Oceanos e sobre as quais foi reiterado o contributo empenhado de Portugal", refere-se na nota.

A inauguração da estátua de Eduardo Lourenço pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, estava marcada para esta terça-feira ao fim da tarde.

A estátua, da autoria do artista Leonel Moura, é uma representação de corpo inteiro, em bronze, de Eduardo Lourenço.

De acordo com um comunicado da Câmara Municipal de Lisboa, na escolha do Jardim Gonçalo Ribeiro Telles, recentemente construído na Praça de Espanha, pesou a relação que Eduardo Lourenço teve com a Fundação Calouste Gulbenkian, onde foi administrador não executivo entre 2002 e 2012.

Eduardo Lourenço nasceu em São Pedro de Rio Seco, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, em 23 de maio de 1923, e morreu em Lisboa, em 1 de dezembro de 2020.