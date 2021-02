Marcelo saúda com "grande júbilo" recandidatura de Guterres à ONU

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 24 Fevereiro, 2021 • 15:41

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou esta quarta-feira, "com grande júbilo", a recandidatura de António Guterres, a "pessoa certa" para ocupar o cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas.

Numa nota publicada na página da Presidência, o chefe de Estado revela que já falou com Guterres - que "demonstrou ser um brilhante Secretário-Geral" - sobre a recandidatura que é uma "excelente notícia para Portugal, porque é um Português de enorme valor".

"O seu conhecimento dos grandes problemas do Mundo, assente numa vasta carreira internacional e numa experiência ímpar ao serviço das Nações Unidas, designadamente no seu atual mandato, demonstraram que o Engenheiro António Guterres é a pessoa certa para continuar a promover o imprescindível papel e a reforma daquela organização, com vista ao aprofundamento da promoção da paz no Mundo e do diálogo entre povos e culturas, à luz dos princípios da tolerância universalista e do respeito pela dignidade da pessoa humana", defende o Presidente da República.