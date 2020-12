Marcelo muda planos para o Natal após avisos de epidemiologistas

© Tiago Petinga/Lusa

O Presidente da República e recandidato a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa, adianta esta quarta-feira aos jornalistas que não tem nada programado para dia 24 e 25 de dezembro, nem enquanto candidato nem enquanto Presidente da República, e esclarece que, ao contrário do que tinha avançado anteriormente, fará apenas uma refeição de Natal com cinco pessoas.

"Tendo visto que alguns epidemiologistas ficam um pouco sensibilizados com o facto de eu ter muitas refeições, já reduzi a uma refeição. Já só haverá uma refeição em casa com 5 pessoas, é o mínimo dos mínimos que terei no Natal", adianta.

Marcelo tinha adiantado numa entrevista à TVI que planeava fazer três ou quatro refeições com diferentes membros da família entre os dias 23 e 26 de dezembro, em mesas com um máximo de cinco pessoas, mas decidiu, devido aos avisos dos epidemiologistas, mudar de planos.

Marcelo Rebelo de Sousa entregou, esta quarta-feira, as assinaturas para a recandidatura à presidência, no Tribunal Constitucional de Lisboa, e garante que vai fazer uma "campanha positiva", mais focada nos problemas do país - como a pandemia e a crise económica - e menos focada em atacar os seus opositores.

Quanto ao orçamento para a campanha, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia que vai gastar 25 mil euros.

No momento da entrega das assinaturas, Marcelo cruzou-se com Eduardo Batista, que estava também no Tribunal Constitucional para formalizar a candidatura, e lembrou-se que o calendário de debates tem de ser alterado.

"Ainda não tenho [campanha] planeada. Agora, há um período de entrevistas e depois haverá no começo período de debates que vai ser alongado porque quero fazer debates com outros candidatos que não estão na programação existente, não sei quantos, dois, três, quatro, cinco, e isso implicará mais dias", assegura.

