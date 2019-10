Marcelo sem dúvidas: "Rosa Mota é mais importante do que todos os governos ou presidentes"

© Miguel Lopes/Lusa

O Presidente da República fez esta terça-feira um intervalo na audição dos partidos com assento parlamentar para inaugurar o programa desportistas no Palácio de Belém juntamente com Rosa Mota que considerou mais "importante do que todos os governos ou presidentes".

"A Rosa Mota é mais importante do que todos os governos ou presidentes de Portugal", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa curta intervenção no programa desportistas no Palácio, que contou antiga campeã olímpica da maratona como oradora.

Perante uma audiência de 250 alunos de oito escolas de vários pontos do país, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que Rosa Mota é a desportista ideal para dar início a este programa que pretende proporcionar momentos de diálogo entre jovens e figuras de várias modalidades de forma a aprofundar o seu interesse pelo desporto.

"A Rosa Mota projetou Portugal no mundo na década de 80. É a pessoa mais simples que conheço, é humilde e 'terra a terra'. É alguém que gosta de ajudar os outros e contribuiu de forma única para puxar o país para cima", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que durante o dia de hoje está a ouvir os 10 partidos com representação parlamentar sobre a formação do novo Governo.

O presidente admitiu que preferia ficar no antigo picadeiro real do Museu dos Coches, mas acabou por sair antes do fim, para, como explicou em tom de brincadeira, ir "ouvir atletas não olímpicos".

Rosa Mota garantiu sentir-se "agradecida e honrada" por o desporto ter sido escolhido para o programa, que já contemplou escritores e jornalistas", lembrando que o desporto "é fundamental na vida dos jovens".

Perante uma plateia na qual poucos levantaram o braço quando lhes foi perguntado se faziam desporto, a campeã olímpica da maratona nos Jogos Olímpicos de Seul1988 considerou essencial que os jovens sintam vontade de praticar desporto, e sejam motivados para isso.

Rosa Mota, que em setembro passado se sagrou campeã e corta-mato no Europeu de Masters, fez uma retrospetiva da sua carreira dando destaque aos triunfos internacionais, iniciados com o título europeu da maratona conseguido em Atenas, em 1982.

Aos 61 anos, a antiga atleta respondeu a várias perguntas colocadas pelos alunos, assumindo que continua a ter paixão em correr, e que o segredo para o sucesso passa por "saber esperar, trabalhar, aprender com os erros e nunca desistir".

A próxima sessão do programa desportistas no Palácio, iniciativa que termina em 10 de dezembro com o piloto Miguel Oliveira, está marcada para 17 de outubro e terá como orador o judoca Jorge Fonseca, recente campeão do mundo.

O programa contará ao longo de três meses com nomes como a judoca Telma Monteira, o antigo futebolista Luís Figo, os velejadores João Rodrigues e Joana Pratas, o tenista João Sousa, o surfista Frederico Morais, os atletas Patrícia Mamona e Nélson Évora, a piloto Elisabete Jacinto, o hoquista Ângelo Girão e a basquetebolista Ticha Penicheiro.