Marcelo sobre Galamba: "Se houver necessidade de me pronunciar outra vez, faço-o eu. Não tenho porta-vozes"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu esta sexta-feira que não tem "porta-vozes" e, quando quiser falar ao país sobre a polémica em torno do ministro João Galamba, "se necessário", fá-lo-á para "todos os portugueses".

"Tudo o que disse há 15 dias mantém-se, exatamente nos termos em que disse. Se houver necessidade de me pronunciar outra vez sobre esta matéria - e todas as matérias do país -, faço-o eu. Não tenho porta-vozes", garantiu Marcelo Rebelo de Sousa numa curta declaração aos jornalistas às portas do Palácio de Belém.

Estas declarações aconteceram apenas poucos minutos depois das 14h00, hora que tinha sido inicialmente indicada pela Presidência para uma "conversa com os jornalistas" que acabou por ser desmarcada.

Aos jornalistas no local, garantiu que "depois do que disse há duas semanas", não fez "nenhuma declaração" sobre o processo que diz acompanhar "atentamente, como todos os portugueses, quer na parte económica, quer na parte política".

"Quando necessário, se for necessário, e nos termos em que entender necessário, eu faço uma declaração. Estou a acompanhar atentamente o que se passa. Não fiz nenhuma declaração a nenhum órgão de informação, quando quiser fazer, se quiser fazer para os portugueses diretamente, faço a todos os órgãos de comunicação", disse, não esclarecendo se está ponderar ouvir os partidos.

"Não tenho mais nada a dizer. Quando tiver, direi", rematou, avisando que "não há ideias que passem de Belém que não sejam" as da sua "cabeça".

Esta sexta-feira, o Expresso escreve que "Marcelo não segura Costa se Galamba cair": questionado sobre se era a isto que se referia ao garantir que não tem porta-vozes, o Presidente da República não esclareceu.