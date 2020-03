Marcelo "solidário" com indignação de Costa, após polémica com ministro holandês

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se "solidário com a indignação" de António Costa em relação às declarações do ministro holandês das Finanças. Questionado sobre o Conselho Europeu e pelas palavras duras do primeiro-ministro à atitude da Holanda, Marcelo concorda com Costa, dizendo que os passos dados pela Europa "são ainda insuficientes e escassos".



"Infelizmente, [o Conselho Europeu] não deu passos nos eurobons, que Portugal tem defendido. Há países que têm resistido a passos mais claros, menos tímidos. Considero que é um erro essa resistência porque é nos momentos cruciais que se vê a capacidade de afirmação das instituições. E esta crise é um momento essencial para ver se a Europa quer ser mesmo corajosa, determinada e virada para o futuro", alertou.



Em relação à pouca solidariedade de países como a Holanda, o chefe de Estado avisa que "este não é um problema de uma economia ou de um país, é um problema de toda a Europa, que está a enfrentar o vírus".

Depois de receber o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e as bastonárias das Ordens dos Enfermeiros e dos Farmacêuticos no Palácio de Belém, esta sexta-feira, o Presidente da República agradeceu o empenho de todos os bombeiros que estão na linha da frente no combate à pandemia. Chegou mesmo a deixar uma mensagem direta a quem participou no transporte de utentes do lar de Vila Real.

"Vamos ter de contar com eles num processo longo no tempo, que pode durar a primavera e pode juntar-se à época de fogos", sublinhou.

Além disso, o chefe de Estado afirmou que é necessária uma "unidade nacional" no que diz respeito aos enfermeiros e farmacêuticos.

"É necessário reforçar meios de proteção. Tudo tem de ser feito para proporcionar os meios de resposta. Mais ventiladores, mais cuidados intensivos, mais disponibilidade de camas e mais equipamento", frisa o Presidente, dizendo que é fundamental "para responder a uma pressão acrescida" durante um "período longo".