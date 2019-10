Marcelo já teve alta. Sente-se "melhor" e decide recandidatura daqui a um ano

© Manuel de Almeida/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já teve alta hospitalar depois de, esta quarta-feira, ter dado entrada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide (Oeiras), para fazer um cateterismo.

O ato médico detetou "obstruções coronárias importantes que foram tratadas no mesmo procedimento, com sucesso e sem complicações". À saída do hospital, poucos minutos antes das 12h00, Marcelo Rebelo de Sousa disse sentir-se melhor do que quando entrou no hospital e deixou um elogio "ao Serviço Nacional de Saúde, ao Hospital de Santa Cruz, à equipa médica, à equipa de enfermagem" e à eficiência de todos.

"Tornaram possível que, em tempo recorde, pudesse sair e tivesse alta", notou o chefe de Estado. Uma nota da Presidência, que citava um comunicado do Hospital de Santa Cruz, explicava esta quarta-feira que está prevista "uma recuperação total em prazo muito curto, com retoma da atividade normal no próximo fim de semana".

Marcelo Rebelo de Sousa fazia depender a recandidatura à Presidência do resultado deste exame. À saída, nada quis dizer sobre o assunto.

"Tendo corrido bem esta cirurgia, e sendo a evolução seguinte positiva, esse é um fator positivo na ponderação que irei fazer daqui por um ano", comentou. O próprio assegurou ter energia "para a Web Summit", para se lançar a uma tarefa "cada vez mais premente" com a chegada do inverno, que é a dos sem-abrigo, sem esquecer a visita de Estado a Itália e a viajem a Paris a convite da Academia Francesa.