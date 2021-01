Marcelo testa positivo à Covid-19 e está assintomático

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, testou positivo à Covid-19 © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Marcelo Rebelo de Sousa testou positivo à Covid-19, mas "está assintomático". Depois de um teste ter dado negativo no domingo, soube-se esta segunda-feira, às 21h40, que o teste PCR deu positivo, lê-se numa nota divulgada no site da Presidência da República.

"O Presidente da República comunicou que estava infetado ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ao primeiro-ministro, António Costa, e à ministra da Saúde, Marta Temido. A trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático, na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico", indica a nota.

Após saber o resultado, Marcelo cancelou toda a agenda para os próximos dias, a começar pela sessão com os peritos no Infarmed e pela audição dos partidos políticos, previstas para terça-feira.

Primeiro-ministro já falou com Marcelo

No Twitter, o primeiro-ministro António Costa anunciou que já entrou em contacto com o Presidente para se "inteirar do seu estado de saúde".

"Tomei conhecimento do teste Covid19 positivo do Presidente da República. Já falámos ao telefone esta noite, pois quis inteirar-me do seu estado de saúde. Manteremos o contacto permanente e desejo-lhe votos sinceros de rápida e completa recuperação", escreveu António Costa.

Candidatos reagem no Twitter

Três candidatos presidenciais reagiram nas redes sociais à notícia do teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa em plena campanha presidencial.

Marisa Matias anunciou que contactou com o Presidente, lamentando que esteja infetado. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda desejou rápidas melhoras ao chefe de Estado, que concorre às eleições de 24 de janeiro.

Tal como Marisa Matias, a socialista Ana Gomes também reagiu no Twitter, desejando um "rápido e franco restabelecimento" ao Presidente.

Tiago Mayan, apoiado pela Iniciativa Liberal, espera que Marcelo Rebelo de Sousa "não venha a desenvolver quaisquer sintomas da doença", desejando-lhe também uma rápida recuperação.

André Ventura em isolamento profilático

O candidato presidencial e deputado do Chega, André Ventura, está em isolamento profilático. Fonte da candidatura disse à TSF que André Ventura ficará em quarentena até fazer o teste e receber indicaçoes da DGS.

A mesma fonte indica ainda que todas as iniciativas de campanha estão canceladas até ser conhecido o resultado do teste e as recomendações das autoridades de saúde.

João Ferreira aguarda recomendações da DGS

João Ferreira deseja as melhoras ao candidato e presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e fará o que disserem as autoridades de saúde. Nesta altura, quer "desejar-lhe uma pronta recuperação e que tudo corra pelo melhor", diz o candidato apoiado pelo PCP, que acrescenta que fará aquilo que lhe recomendarem as autoridades de saúde quanto a um possível confinamento, uma vez que João Ferreira contactou com Marcelo Rebelo de Sousa no debate do dia 4 de janeiro.

Tal como o candidato comunista, o candidato Vitorino Silva revela que irá também aguardar pelas recomendações das autoridades de saúde.

"Vou aguardar pelo contacto da Direção-Geral da Saúde (DGS). Estou bem. Estou tranquilo", disse Vitorino Silva, numa declaração citada pela Lusa.

