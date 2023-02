Marcelo vai atribuir Ordem da Liberdade a Zelensky

Volodymyr Zelensky © Julien Warnand/EPA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com a Ordem da Liberdade.

"O Presidente da República tencionava anunciar no dia 24 deste mês, data em que se completa um ano sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a condecoração do Presidente Zelensky. Tendo em conta a iniciativa parlamentar sobre esta matéria, anuncia desde já que decidiu atribuir ao Presidente da Ucrânia a Grande-Colar da Ordem da Liberdade", pode ler-se no site oficial da Presidência.

De acordo com a edição do Público desta quarta-feira, o PAN pretendia assinalar o primeiro ano da guerra com uma proposta de condecoração de Zelensky, o que levou o chefe de Estado português a antecipar o anúncio.