Marcelo vai estar presente no debate na RTP esta noite

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa estará presencialmente no debate da RTP com os sete candidatos às eleições presidenciais, esta terça-feira à noite, sabe a TSF. A presença do Presidente da República foi autorizada pelas autoridades de saúde e o debate, presencial, será transmitido às 21h55 em canal aberto pela RTP1 e na RTP3, canal do cabo.

Na segunda-feira, por volta das 22h00, a Presidência da República comunicou que o chefe de Estado tinha tido um teste positivo de diagnóstico ao novo coronavírus, mas estava assintomático, e cancelou toda a sua agenda para os próximos dias.

Pouco depois, todos os candidatos às presidenciais suspenderam as suas ações de campanha eleitoral previstas para esta terça-feira e alguns optaram por fazer teste.

Já esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa testou negativo ao novo coronavírus e aguarda a realização de um teste confirmativo, mantendo-se em isolamento.

Marcelo Rebelo de Sousa participou, esta manhã, por videoconferência, na reunião com especialistas, no Infarmed, em Lisboa, sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena pandemia de Covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina em 22 de janeiro. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).