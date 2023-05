Marcelo vai exercer mais pressão sobre um Governo que "tem ministros que não estão à altura"

Paulo Pedroso © Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

Dois antigos membros do governo socialista de António Guterres consideram que, mais cedo ou mais tarde, é inevitável uma remodelação governamental.

Paulo Pedroso, ex-ministro no governo socialista de António Guterres, considera que com a decisão de manter o ministro das Infraestruturas no cargo António Costa foi contra a vontade de Marcelo Rebelo de Sousa e partir de agora poderá esperar do Presidente da República muito mais pressão sobre o Governo.

"Não ficaria surpreendido se Marcelo chamasse os partidos a Belém e que convocasse o Conselho do Estado para analisar a situação política", afirma, em declaração à TSF. Em sua opinião, o Presidente da República "foi confrontado com os limites dos seus poderes e isso Marcelo não esperava".

Pedroso julga que, no entanto, aos olhos dos portugueses o Governo não fica bem visto. Receio que os portugueses olhem para isto como um gesto de arrogância e de auto-centramento do primeiro ministro que não cede a nada, nem a ninguém, nem quando o bom senso impunha essa cedência", considera.

O ex-ministro do Trabalho e Segurança Social, que já entregou o cartão de militante socialista, é de opinião que João Galamba fica sem condições para exercer o cargo de Ministro das Infraestruturas. "Como é que ele vai aguentar a opinião pública?", questiona. "Este é um facto inédito e há um potencial de risco para o Governo", opina.

No entanto, defende que o braço de ferro entre Marcelo e Costa não se poderá prolongar muito mais tempo nestes termos, e acredita que quando terminar a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP o primeiro-ministro fará uma remodelação do Governo. "O tempo que António Costa ganhou é até ao fecho da comissão de inquérito, até ao verão", diz. Paulo Pedroso antecipa que o primeiro-ministro fará " uma remodelação ampla nessa altura", entre o timing da comissão de inquérito e o próximo Orçamento do Estado, de modo a preparar os próximos atos eleitorais.

Vitalino Canas considera que Governo tem " ministros que não estão à altura"

O ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros no governo de António Guterres tem defendido nos últimos tempos uma remodelação do Governo. Embora esteja convencido de que, mais cedo ou mais tarde, o primeiro-ministro irá fazer uma reestruturação, considera que nesta altura António Costa quis mostrar força perante o PR." António Costa achou prioritário afirmar a sua autoridade perante o governo (...), porque mostrou ao país que está no comando, e ao Presidente da República que é ele que decide quanto à composição do Governo", afirma. O constitucionalista considera que o reforço dessa autoridade até poderá ser "útil" para fazer uma remodelação mais tarde.

Vitalino Canas continua no entanto a afirmar que António Costa devia ter aproveitado este momento para fazer essa mudança governamental, visto que este Governo tem ministros que "não estão à altura".