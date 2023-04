Marcelo vai falar com Costa quando tiver "informação completa" sobre caso de Galamba

© Nuno Veiga/Lusa

Por Gonçalo Teles 29 Abril, 2023 • 16:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu este sábado que o primeiro-ministro, António Costa, é "a primeira pessoa" com quem vai falar depois de conhecer toda a informação sobre o caso que envolve o ministro João Galamba.

À margem de uma visita à Ovibeja, confrontado pelos jornalistas, Marcelo indicou ainda não ter a "informação completa" sobre o que aconteceu nas últimas horas.

"Atendendo aos factos que sucederam, e a que se referem, entre ontem ao fim da tarde, noite e hoje, até agora há pouco tempo, não estou em condições de ter acompanhado tudo o que se passou, mas a primeira pessoa a quem vou falar é o primeiro-ministro", assinalou o Presidente da República.

Ouça as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. 00:00 00:00

Perante a insistência dos jornalistas, Marcelo não quis adiantar-se em comentários, reiterando que será António Costa o primeiro a ouvi-lo.

Questionado, ainda, sobre se achava normal a intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) para recuperar o computador portátil de Frederico Pinheiro, o adjunto de João Galamba que foi exonerado, o Presidente da República voltou a afirmar que o que tiver a dizer dirá ao primeiro-ministro.

O ministro das Infraestruturas afirmou hoje que reportou ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e à ministra da Justiça o roubo do computador pelo adjunto exonerado, tendo-lhe sido dito que deveria comunicar ao SIS e à PJ.

Frederico Pinheiro foi exonerado na quarta-feira por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções no gabinete do ministro João Galamba, depois de ter sido visado na troca de informações divulgada na comunicação social, na quinta-feira, sobre a polémica na TAP.

No dia seguinte, o adjunto exonerado acusou o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a ex-CEO, acusações que João Galamba negou "categoricamente", referindo ainda que, "pelo contrário", "toda a documentação solicitada pela Comissão Parlamentar de Inquérito foi integralmente facultada".

À chegada à Feira Ovibeja, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido por um grupo de professoras que ostentavam uma faixa onde se lia "Por amor à educação" e que lhe ofereceram um livro, com uma fotografia do chefe de Estado na capa e com as últimas páginas por redigir, cantando-lhe, ainda, uma canção sobre o respeito pela sua profissão.