Marcelo vai mesmo ao Catar. Parlamento aprova deslocação do Presidente da República

A Assembleia da República aprovou, a deslocação do Presidente da República ao Qatar, para assistir ao primeiro jogo da seleção nacional no Mundial de futebol.



Em plenário, esta terça-feira, PS, PSD e PCP votaram a favor da deslocação. O Chega absteve-se, assim como três deputados do PSD, Hugo Carneiro, António Topa Gomes e Fátima Ramos, e três deputados do PS, Maria João Castro, Miguel Rodrigues e Eduardo Alves. Enquanto IL, BE, PAN e Livre votaram contra, assim como os deputados socialistas Isabel Moreira, Alexandra Leitão, Carla Miranda e Pedro Delgado Alves.

"O Parlamento não se constitui para caucionar as opções políticas de viagens e de relações internacionais do Presidente da República e nós não misturamos a nossa tarefa com as opções legítimas, que podem merecer mais ou menos críticas, mas que sã da exclusiva responsabilidade política do Presidente da República", declarou o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias.

A viagem tinha já contado, esta segunda-feira, com o parecer favorável da Comissão de Negócios Estrangeiros - também graças aos votos a favor de PS, PSD e PCP e à abstenção do Chega.

O Presidente da República solicitou autorização para se ausentar do país entre 23 e 25 de novembro, com o intuito de assistir ao primeiro jogo da seleção portuguesa de futebol, no campeonato do mundo, que está a decorrer no Catar.

No pedido de deslocação, o Presidente admite a possibilidade de esta deslocação implicar ainda uma paragem no Cairo, no Egito, para participar numa conferência sobre o "Futuro da Educação de Qualidade", com outros chefes de Estado.

Além do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está também prevista a presença, em jogos da seleção no Mundial do Catar, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva (no segundo jogo, a 28 de novembro), e do primeiro-ministro, António Costa (no terceiro jogo, a 2 de dezembro)

A viagem do Presidente ao Catar tem gerado polémica, especialmente depois de, na última quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa ter pedido que as atenções se concentrassem na seleção portuguesa, neste campeonato do mundo de futebol, que acontece no Catar, apesar de o país "não respeitar os direitos humanos".