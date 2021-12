Marcelo vai ser operado esta quarta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Paulo Novais/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou que vai ser operado na quarta-feira, ao início da tarde. A revelação foi feita pelo próprio à margem do lançamento sobre Jorge Sampaio.

"Vou ser operado amanhã, ao começo da tarde", revelou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

No domingo, o Presidente da República adiantou que será "uma intervenção por laparoscopia, muito rápida e simples, mais rápida do que a operação à hérnia umbilical", não encontrando por isso razão para ser substituído.

O chefe de Estado já tinha anunciado, no mês passado, que ia ser operado a "uma pequena hérnia inguinal, de oito centímetros" antes do Natal, no Hospital das Forças Armadas, mas não tinha avançado, até agora, com uma data concreta.

Marcelo Rebelo de Sousa foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, no dia 28 de dezembro de 2018, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, o que o obrigou a cancelar toda a sua agenda até ao final desse ano e a abrandar o ritmo nas semanas seguintes.

A 30 de outubro de 2019 foi submetido a um cateterismo cardíaco, desta vez de forma programada, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.