Marcelo viaja para Brasília para a posse de Lula da Silva

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, viaja hoje de Lisboa para Brasília, onde irá representar o Estado português na cerimónia de posse do Presidente do Brasil, Lula da Silva, no domingo, 01 de janeiro.

Na posse de Lula da Silva são esperados pelo menos 19 chefes de Estado, incluindo o rei de Espanha e os presidentes da Alemanha, de Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiné-Bissau, Peru, Timor-Leste e Uruguai, entre outros.

Marcelo Rebelo de Sousa também esteve presente na posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, em 1 de janeiro de 2019.

Esta é a sua oitava deslocação enquanto Presidente da República ao Brasil e a terceira deste ano.

Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), que já cumpriu dois mandatos como Presidente do Brasil, entre 2003 e 2011, foi eleito novamente para o cargo, em 30 de outubro, à segunda volta, com 50,9% dos votos, numa eleição em que derrotou o chefe de Estado brasileiro em exercício, Jair Bolsonaro.

Nessa noite, logo depois de o Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil dar eleição como matematicamente definida, Marcelo Rebelo de Sousa felicitou Lula da Silva e manifestou-se certo de que o seu mandato "corresponderá a um período promissor nas relações fraternais" com Portugal.

Na sequência dessa mensagem de felicitações, os dois falaram por telefone, "tendo ambos reiterado a importância das boas relações entre os dois povos e os dois países irmãos", segundo uma nota divulgada pela Presidência da República Portuguesa.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha anunciado em setembro deste ano a intenção de estar presente na posse do próximo Presidente do Brasil.

Nessa altura, quando decorria a campanha eleitoral, o Presidente português assistiu em Brasília ao desfile cívico-militar do 07 de Setembro, ao lado de Jair Bolsonaro, e discursou no Congresso na sessão solene comemorativa dos 200 anos da independência do Brasil.

Também neste ano, em julho, o Presidente português esteve no Rio de Janeiro para assinalar o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul e na inauguração da Bienal do Livro de São Paulo, que teve Portugal como país homenageado.

O programa dessa visita iria terminar em Brasília, com um almoço com o Presidente do Brasil, mas que foi cancelado por Bolsonaro, ao saber que Marcelo Rebelo de Sousa se ia reunir antes em São Paulo com o antigo chefe de Estado brasileiro Lula da Silva.