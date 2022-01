© Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

Ao fim de 15 dias, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quebrou o silêncio meia hora depois de terem encerrado as urnas no continente. O chefe de Estado visitou o Clube dos Jornalistas, em Lisboa, começando por comentar as projeções da abstenção. "Número da abstenção é uma vitória", disse.

Ao lado de jornalistas veteranos que acompanharam outras noites eleitorais, o Marcelo Rebelo de Sousa, quis deixar um agradecimento à comunicação social.

"Aproveitar para agradecer à comunicação social que teve um papel fundamental nesta campanha. Já o disse que foi uma grande campanha eleitoral e em larga medida deve-se à comunicação social. Só para pôr de pé aquele número de debates, as entrevistas, nunca se tinha visto isto na comunicação social portuguesa, nomeadamente, televisão e rádio", disse.