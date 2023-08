Marcelo visita Varsóvia. Dois dias com encontros com homólogo polaco e comunidade portuguesa

Em junho do ano passado o Presidente da República foi convidado pelo homólogo polaco a visitar o país © Nuno Veiga/Lusa (arquivo)

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma visita oficial de dois dias a Varsóvia, que inclui um encontro com o homólogo da Polónia, Andrzej Duda, e com a comunidade portuguesa no país.

Na segunda-feira, o chefe de Estado tem um encontro ao início da tarde com estudantes da Universidade de Varsóvia no Palácio Tyszkiewicz Potocki, e pelas 17h00 locais (16h00 em Lisboa) vai fazer uma visita à exposição "Centenário das relações diplomáticas Portugal - Polónia", com curadoria do escritor Jan Stanislaw Ciechanowski, na Biblioteca Municipal de Varsóvia.

No final da visita, Marcelo Rebelo de Sousa vai inaugurar um espaço de leitura de língua portuguesa na biblioteca e no mesmo local tem um encontro com a comunidade portuguesa que vive em Varsóvia, pelas 17h30 locais (16h30 em Lisboa).

Na terça-feira, pelas 10h30 locais (09h30 em Lisboa), o Presidente da República vai ser recebido com honras militares pelo Presidente República da Polónia no Palácio Belweder e depois tem um encontro com Andrzej Duda, com declarações aos jornalistas no final.

Segue-se um almoço oferecido pelo chefe de Estado polaco ao homólogo português e ao início da tarde Marcelo Rebelo de Sousa vai participar numa cerimónia de disposição de uma coroa de flores no Monumento ao Soldado Desconhecido.

Às 15h15 locais (14h15 na capital portuguesa), o Presidente português tem um encontro com a presidente da Câmara Baixa do Parlamento polaco, Elzbieta Witek, e finaliza a visita oficial com uma reunião com o presidente da Senado, Tomasz Grodzki.

Andrzej Duda e Marcelo Rebelo de Sousa encontraram-se pela primeira vez abril de 2016, durante uma visita de trabalho do Presidente polaco a Portugal.

Em junho do ano passado o Presidente da República foi convidado pelo homólogo polaco a visitar o país.

"O que posso dizer, essa parte posso dizer, é que [Andrzej Duda] insistiu muito, muito para que eu fosse à Polónia. Já tinha formulado o convite há muito tempo, insistiu muito que fosse, se possível ainda antes do verão", referiu, na altura, acrescentando que o encontro entre ambos, em Braga, "correu muitíssimo bem".

Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa disse que esperava conseguir realizar a viagem antes do verão, mas apenas vai realizá-la agora, em agosto.

"A Polónia tem um papel muito importante, está situada, geograficamente, num ponto muito sensível e, portanto, como compreendem tudo o que diga respeito à Europa, em particular neste momento, é importante e foi tratado", opinou na altura o Presidente da República.