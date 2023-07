Marcelo visitou locais onde vai decorrer a JMJ no domingo à noite

Parque Eduardo VII © Carlos Costa/AFP

Por Lusa 31 Julho, 2023 • 12:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou no domingo à noite, sem a presença da comunicação social, os locais onde vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude, anunciou hoje o Palácio de Belém.

"O Presidente da República visitou, ao final da noite de ontem, o Campo da Graça, no Parque Tejo, a Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, e, em Belém, o Parque do Perdão, onde trocou impressões com voluntários que ali estavam a trabalhar durante noite", refere uma nota colocada hoje no portal da Presidência da República na Internet.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a Jornada Mundial da Juventude realiza-se em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto com a presença do Papa Francisco, sendo esperadas mais de um milhão de pessoas nos diversos locais do evento.