Marcelo volta a testar negativo ao coronavírus

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República voltou a testar negativo à Covid-19, num rastreio efetuado esta manhã no Palácio de Belém, disse à Lusa fonte oficial da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa teve apenas um resultado positivo nos vários testes realizados nos últimos dias.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha recebido indicação das autoridades sanitárias para se submeter a um novo teste de diagnóstico ao SARS-CoV-2 e reavaliação da situação este sábado.

O Presidente da República e candidato presidencial encontra-se em vigilância passiva desde a semana passada, por ter tido contactos considerados de baixo risco com dois infetados com o novo coronavírus, devendo por isso monitorizar sintomas e restringir os contactos sociais, evitando "grandes aglomerações".

Hoje, desde cerca das 15h00, na qualidade de candidato presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa está reunido com a estrutura diretiva da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, no distrito de Setúbal, com a comunicação social a aguardar no exterior.

