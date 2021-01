Marcelo vs Ana Gomes: "O amigo de Salgado" e a "senhora Embaixadora"

© RTP

Por Raquel de Melo 09 Janeiro, 2021 • 23:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com os candidatos à procura dos lugares de topo na corrida a Belém, as diferenças entre Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes impuseram-se desde logo porque causa da data das presidenciais.

Ouça os argumentos de Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa sobre a realização das eleições. 00:00 00:00

No frente a frente transmitido pela RTP, a antiga eurodeputada socialista voltou a defender a ilegalização do Chega, acusando o presidente da República e recandidato de não ter agido para impedir o acordo de direita nos Açores.

A legalização do Chega foi um dos temas que aqueceu o debate entre Marcelo e Ana Gomes. 00:00 00:00

"Os extremistas combatem-se pelas ideias", sustenta Marcelo, que rejeita acusações no caso SEF, em particular no encontro que teve com o diretor nacional da PSP, Margina da Silva.

Não satisfeita com as explicações do atual inquilino do Palácio de Belém, a socialista ergueu depois como sua a bandeira do combate à corrupção e das críticas à existência de megaprocessos que há anos aguardam julgamento. E sacou de um trunfo que Marcelo não esquece ter sido usado contra si na campanha de há cinco anos: a amizade de Ricardo Salgado.

Ouça a reportagem de Raquel de Melo. 00:00 00:00

Depois de considerar a referência de Ana Gomes "ofensiva", Marcelo insistiu na ideia de que "não tem interesses especiais" e que todos os cidadãos são iguais perante a justiça. Sem esquecer o caso Rui Pinto e o ativismo da adversária na defesa do hacker, Marcelo defende que "é à justiça que cabe decidir" sobre o método usado. Uma ideia, talvez a única durante todo o frente a frente, corroborada pela candidata apoiada pelo PAN e pelo Livre, que ainda assim, fez questão de considerar a atuação do jovem de "grande interesse público".