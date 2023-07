Marco Capitão Ferreira constituído arguido

Marco Capitão Ferreira © Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

O secretário de Estado da Defesa demissionário, Marco Capitão Ferreira, foi constituído arguido no caso Tempestade Perfeita, na sequência de buscas judiciais realizadas esta sexta-feira.

A notícia foi avançada pelo Observador, na sequência de buscas realizadas à residência de Marco Capitão Ferreira esta manhã, e confirmada por fonte ligada ao processo à agência Lusa.

Em comunicado, a Polícia Judiciária revela que cumpriu esta manhã dois mandados de busca, um de busca domiciliária e o outro de busca não domiciliária, visando "a recolha de elementos probatórios complementares e relacionados com suspeitas de práticas criminosas no exercício de funções públicas, designadamente corrupção e participação económica em negócio".

A mesma nota adianta que foi constituído um arguido, não nomeado pela PJ.

A investigação foi atribuída à Unidade Nacional de Combate à Corrupção na sequência da Operação "Tempestade Perfeita" e desencadeada no âmbito de inquérito titulado pelo DIAP Regional de Lisboa, que contou com a colaboração da Unidade de Perícia Tecnológica Informática e foi acompanhada por duas Magistradas do DIAP Regional de Lisboa.

Também esta manhã o Ministério da Defesa anunciou buscas da Polícia Judiciária e do Ministério Público nas instalações da Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional, "no âmbito de averiguações a atos praticados entre 2018 e 2021".

Em causa está um contrato de assessoria assinado em 25 de março de 2019 entre Marco Capitão Ferreira e a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), à data liderada por Alberto Coelho - um dos envolvidos na operação judicial Tempestade Perfeita - com uma vigência de 60 dias e no valor de 50 mil euros mais IVA.