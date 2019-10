Maria do Céu Albuquerque sucede a Capoulas Santos na Agricultura. Conheça a nova ministra

Maria do Céu Albuquerque

Maria do Céu Albuquerque é a nova ministra da Agricultura, substituindo no cargo Capoulas Santos.

A proposta de nomeação de Maria do Céu Albuquerque consta do portal da Presidência da República, após António Costa ter hoje entregado ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a lista de nomes do XXII Governo Constitucional.

Maria do Céu Albuquerque, até agora secretária de Estado do Desenvolvimento Rural, foi presidente da Câmara de Abrantes durante nove anos, antes de ser convidada para entrar no executivo em fevereiro. Desde 2013 presidiu à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.