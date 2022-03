Mariana Vieira da Silva é "número dois" do Governo como ministra da Presidência

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva © Manuel de Almeida/Lusa

Mariana Vieira da Silva vai manter-se no cargo de ministra da Presidência no XXIII Governo Constitucional, mas passando agora a ser a "número dois" na hierarquia do executivo.

A proposta de nomeação de Mariana Vieira da Silva consta de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXIII Governo Constitucional proposta por António Costa.

Como ministra da Presidência, terá três secretários de Estado, dois deles dedicados aos setores do Planeamento e da Administração Pública. No executivo que em breve cessa funções, as áreas do Planeamento e da Administração Pública estavam autonomizadas em ministérios.

Socióloga, filha do antigo ministro e dirigente socialista José António Vieira da Silva, a ministra desempenhou as funções de secretária de Estado Adjunta do primeiro-ministro entre 2015 e 2019.

No segundo executivo liderado por António Costa, entre 2019 e 2021, passou a exercer o lugar de ministra de Estado e da Presidência.

Membro do Secretariado Nacional do PS e colocada entre os potenciais sucessores de António Costa na liderança deste partido, Mariana Vieira da Silva foi nas últimas eleições legislativas candidata em terceiro lugar na lista socialista de candidatos a deputados pelo círculo eleitoral de Lisboa.